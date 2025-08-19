Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 1 * “AMORE SUL DANUBIO” – 20/08 (21.30) : «SI CHIUDE LA STORIA DI AVA CHE PARTE SOLA PER UNA CROCIERA SUL DANUBIO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.03 - martedì 19 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Con il film “L’arte di amare”, in onda mercoledì 20 agosto alle 21.30 su Rai 1 si chiude il miniciclo “Amore sul Danubio”, in prima visione assoluta.

Nel terzo capitolo della serie Ava lavora in una galleria d’arte di Chicago.

Dopo essere stata abbandonata sull’altare decide di andare lo stesso, da sola, in quello che avrebbe dovuto essere il suo viaggio di nozze: una romantica crociera sul Danubio.

A bordo della nave incontra Joe, uomo affascinante che condivide la sua passione per l’arte.

In realtà l’uomo viaggia in incognito per decidere se voler diventare o no il futuro re di un piccolo stato.

La regia è di Norma Baley, nel cast Jessica Sipos, Dan Jeannotte e Kathryn Drysdale.

