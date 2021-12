13:31 - 25/12/2021

La voce narrante di Fabio Volo racconta la vita della piccola renna Ailo, a partire dalla nascita per sedici mesi e quattro stagioni in un percorso tra le meraviglie della Lapponia, alla scoperta di straordinari paesaggi immersi in una natura incontaminata e primitiva. Un viaggio affascinante, ma che nasconde non poche insidie e pericoli che Ailo dovrà affrontare e superare per sopravvivere e continuare a crescere.