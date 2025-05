RAI 1 * “A SUA IMMAGINE. VIAGGIO NEL GIUBILEO” – 11/5 (10.05): «FIRENZE TRA ARTE E SPIRITUALITÀ, LORENA BIANCHETTI CON EMANUELA AURELI – BALDUZZI – CELESTRI»

12.45 - sabato 10 maggio 2025

Domenica 11 maggio, alle ore 10.05 su Rai 1, torna “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, l’appuntamento di Rai Cultura alla scoperta del Giubileo 2025.

In questa puntata Lorena Bianchetti andrà alla scoperta di Firenze. Città d’arte per antonomasia, Firenze è da sempre meta di turisti da tutto il mondo, ma in questo anno Santo anche i pellegrini avranno modo di riscoprire il grande afflato spirituale della città toscana.

Da Piazza del Duomo, al Campanile di Giotto, dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Palazzo Vecchio, un viaggio che racconterà la storia del suo cittadino più illustre: Dante Alighieri, a sua volta pellegrino nel primo Giubileo della storia nel 1300.

Nella suggestiva piazza di Santa Maria Novella, Lorena incontrerà Emanuela Aureli, la donna dalle mille voci.

A seguire, alcune tappe del cammino di Paolo Balduzzi lungo la via Francesca della Sambuca in provincia di Pistoia e, con Roberto Celestri, le bellezze della Biblioteca Angelica nel cuore di Roma.

