RAI 1 * “”A SUA IMMAGINE”” – 30/08 (16.00) : «LA SPIRITUALITÀ DI ANCONA TRA CATTEDRALE E MONUMENTI STORICI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.24 - venerdì 29 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda sabato 30 agosto alle 16.00 su Rai 1, è dedicata ad Ancona, dove la storia si affaccia sul mare e la spiritualità incontra l’arte.

Un racconto che parte dall’alto, dal promontorio di San Ciriaco, per scendere tra le vie, i sotterranei e i monumenti di un luogo unico.

Si comincia da uno sguardo panoramico sulla città, dal colle Guasco, dove sorge la cattedrale di San Ciriaco, simbolo di Ancona e punto d’incontro, scrigno di fede e architettura e dove il romanico dialoga con la spiritualità bizantina.

Il percorso prosegue, guidato da Lorena Bianchetti, con una tappa all’Arco di Traiano, monumento romano che domina il porto e ricorda il legame millenario della città con il Mediterraneo e con le grandi rotte della storia.

Affascinante è la Mole Vanvitelliana, geniale costruzione a pianta pentagonale progettata da Luigi Vanvitelli, sospesa tra terra e acqua.

Uno spazio che fu di difesa, quarantena, isolamento e oggi è luogo di arte, cultura e memoria.

Con Paolo Balduzzi, si sale sul Monte Conero, tra boschi e silenzi, per raccontare la vita monastica all’Abbazia di San Pietro al Conero.

Una storia antica di preghiera, lavoro e contemplazione, che continua a parlare ancora oggi.

Chiude la puntata un viaggio nel sottosuolo tra cunicoli, cisterne e gallerie che scorrono invisibili sotto la città.

Un mondo nascosto, affascinante, che rivela la struttura segreta di Ancona e la sua capacità di custodire, da secoli, storie invisibili ma fondamentali.

Per “Le Ragioni della Speranza”, seconda puntata sui passi di Sant’Agostino con padre Pasquale Cormio che visita Santa Maria del Popolo a Roma, prima sede, nel 1256, dell’Ordine agostiniano.

Al suo interno si trova un vero e proprio scrigno di tesori con opere di grandi artisti italiani: Caravaggio, Raffaello, Bramante, Bernini.

Il Vangelo di questa domenica mostra due virtù: l’umiltà e la generosità per chi desidera entrare nel banchetto del Regno dei Cieli.

E si parla delle virtù ammirando la bellezza storica e artistica della Basilica di Santa Maria del Popolo.

«Ogni qualvolta – diceva Sant’Agostino – tu chiedessi quale sia il primo dei precetti della religione cristiana, non troverei altra risposta che questa: l’umiltà».

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)