RAI 1 * “A SUA IMMAGINE” – 23/08 (16.00) : «VIETRI SUL MARE TRA DEVOZIONE E TRADIZIONE CERAMISTA / SANT’AGOSTINO E LA RICERCA DELLA SPERANZA NELLA BASILICA DI CAMPO MARZIO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.12 - venerdì 22 agosto 2025

Il volto più autentico e profondo di una perla della costiera amalfitana, Vietri sul Mare, tra devozione popolare e tradizione artistica. Lo racconta “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 23 agosto alle 16.00 su Rai 1.

Dal centro storico, tra vicoli e piazzette, si parte con Lorena Bianchetti per un dialogo a più voci sulle edicole votive e sulle formelle religiose che costellano le strade.

Tappa fondamentale è il Duomo di San Giovanni Battista, simbolo identitario di Vietri.

Qui, Simone Palumbo approfondisce il valore religioso e storico di questo luogo sacro, centro della comunità e punto di riferimento durante la celebrazione del santo patrono.

Proprio alla festa di San Giovanni, celebrata il 24 giugno, è dedicato uno spazio speciale.

Con Paolo Balduzzi si vivono i momenti salienti della giornata: la partecipazione popolare, i riti religiosi, la gioia condivisa.

Il viaggio prosegue nel cuore dell’artigianato vietrese che si esprime nelle mille forme e colori delle sue ceramiche famose in tutto il mondo.

Giovanna Solimene si muove tra forni, argille e smalti, in un percorso che unisce creatività, tecnica e radici familiari.

Nella Sala consiliare del Comune, spazio all’arte contemporanea con il progetto “Io sono fuoco” con due ceramiste, Elisa D’Arienzo e Lucia Carpentieri che presentano una mostra collettiva di ceramiche dedicate a Sant’Antonio Abate, tra spiritualità, arte e riflessione collettiva.

Nuovo appuntamento con “Le Ragioni della Speranza”.

Padre Pasquale Cormio, priore della Comunità Agostiniana a Roma, accompagna i telespettatori nella riflessione sul Vangelo e guida alla ricerca delle “ragioni di speranza” nel nostro tempo.

Lo fa attraverso luoghi legati al santo che ha ispirato la sua vita: Sant’Agostino.

Al centro della puntata la Basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio a Roma che custodisce tesori preziosi, come la Madonna dei Pellegrini di Caravaggio e la Madonna del Parto di Jacopo Tatti, scultura venerata come protettrice delle partorienti e colma di ex voto.

Accanto alla chiesa di Sant’Agostino si trova la più antica biblioteca pubblica di Roma e una delle prime in Europa: la Biblioteca Angelica.

Al suo interno spunti per riflettere sul Vangelo della domenica e su una parola molto importante ai nostri giorni: conoscenza.

