RAI 1 * “A SUA IMMAGINE” – 20/09 (16.00) : «ULTIMA PUNTATA ESTIVA CON VIAGGIO NEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO, PERCORSO AGOSTINIANO A VITERBO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Ultima puntata per il ciclo estivo di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 20 settembre alle 16.00 su Rai 1.

Per l’occasione Lorena Bianchetti ripropone le tappe più significative e belle di alcune città italiane visitate durante l’estate, con un viaggio attraverso la natura e la bellezza del Parco Nazionale del Circeo, tra le sue caratteristiche dune, il Lago di Paola e la bellezza del litorale tra Sabaudia e San Felice al Circeo.

Si ripercorrono i passi fatti dal programma tra spiritualità, arte, tradizioni con tutte le persone incontrate. Ospiti della puntata Stefano Donati, direttore del Parco Nazionale del Circeo, e don Joseph Nicolas, rettore del Santuario della Madonna della Sorresca.

L’appuntamento de “Le Ragioni della Speranza”, condotto da Padre Pasquale Cormio, prosegue il suo percorso sui passi di Sant’Agostino.

In questa puntata si va a Viterbo, nella chiesa e nel convento agostiniano della Santissima Trinità. Qui si conoscono la storia della Madonna Liberatrice, protettrice del popolo viterbese da ben 700 anni, dal lontano maggio 1320.

Si entra poi in convento con padre Vito Logoteto, confratello di padre Pasquale Cormio, conoscendo da vicino il ciclo pittorico del chiostro cinquecentesco, dedicato alla vita di Sant’Agostino, e il pregiato refettorio.

