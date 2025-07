RAI 1 * “A SUA IMMAGINE” – 18/07 (16.00) : «L’ISOLA DI CAPRI TRA BELLEZZA PAESAGGISTICA E ARTISTICA / IL VIAGGIO IN BICI VERSO ROMA SULLA VIA FRANCIGENA COME PELLEGRINI DI SPERANZA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.24 - venerdì 18 luglio 2025

Tra bellezza paesaggistica e artistica.

In questa puntata di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda sabato 19 luglio alle 16.00 su Rai1, Lorena Bianchetti farà conoscere un vero gioiello, una delle mete italiane più amate e fotografate al mondo: l’isola di Capri.

Partendo dalla vista dei noti Faraglioni, si scopriranno le radici romane dell’isola, i giardini di Augusto, il palazzo dell’imperatore Tiberio.

Come sempre verrà approfondito l’aspetto devozionale con i santi patroni e le processioni estive.

Spazio poi alla magnifica Certosa di San Giacomo, un tuffo nel passato pieno di sorprese e nella natura, con la grotta azzurra.

Nella seconda parte ci si sposterà ad Anacapri con Paolo Balduzzi, che racconterà l’eremo di Santa Maria di Cetrella, mentre Lorena Bianchetti mostrerà il pavimento spettacolare della Chiesa di San Michele Arcangelo: tutto il paradiso terrestre realizzato a Napoli in maiolica.

Un appuntamento da non perdere tra fede, mare e profumo di agrumi.

Per “Le Ragioni della Speranza” prosegue il viaggio in bici verso Roma di don Giordano Goccini e dei suoi ragazzi, che percorrono la Via Francigena come pellegrini di speranza.

Nella puntata di questo sabato tappa all’Eremo di Lecceto, abitato da monache agostiniane che dedicano la loro vita alla preghiera e alla contemplazione.

Le monache accompagnano alla scoperta della preghiera come altro volto della speranza, spiegano la possibilità di un “fare ordinato” che abbia al centro l’amore e sottolineano il valore del silenzio, portone di ingresso che permette di mettersi in relazione con gli altri e con Dio.

