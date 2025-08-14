RAI 1 * “A SUA IMMAGINE” – 14/08 (10.30) : «LA FIGURA DI MARIA AL CENTRO DELLA PUNTATA SULL’ASSUNZIONE E IL PELLEGRINAGGIO MARIANO, SEGUONO SANTA MESSA E ANGELUS» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

09.00 - giovedì 14 agosto 2025

La figura di Maria è al centro della puntata di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda venerdì 15 agosto, alle 10.30 su Rai 1.

Nell’anno giubilare, la riflessione non sarà concentrata solo sull’Assunzione, la festività che si celebra a Ferragosto, ma anche a un altro aspetto della devozione mariana, ossia al rapporto fra Maria e il pellegrinaggio.

Maria, infatti, può essere considerata una pellegrina già dal momento in cui affronta un viaggio per incontrare Elisabetta: è la visitazione, momento fondamentale della biografia della Vergine, e della fede cristiana, e tappa iniziale, si puà dire, del viaggio nella fede di cui Maria è protagonista.

La Madonna è associata al pellegrinaggio anche in un altro senso: perché la devozione a lei riservata si è espressa sin da tempi remoti anche nelle processioni, che si modificano dopo le apparizioni di Fatima, dando vita alla consuetudine delle madonne pellegrine, le immagini mariane che si spostano nel territorio per rinnovare il sentimento mariano dei fedeli. E questi pellegrinaggi hanno condotto immagini mariane ovunque, persino nello spazio, quasi a testimoniare una devozione che non ha confini.

A parlare di questi temi, con Lorena Bianchetti saranno il professor Luigino Bruni, economista, e padre Luciano Lotti, teologo.

A seguire alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di Nardò.

Alle 12.00 sarà trasmesso, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo.

