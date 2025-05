RAI 1 * “A SUA IMMAGINE” – 11/5 (10.30): «APPROFONDIMENTO SUL 267° VESCOVO DI ROMA, CON BATURI – SOGLIO / EMOZIONI IN PIAZZA SAN PIETRO CON BALDUZZI»

11.30 - sabato 10 maggio 2025

Sarà dedicata al 267° Vescovo di Roma questa puntata di “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 11 maggio alle 10.30 su Rai1.

Lorena Bianchetti approfondirà il profilo del nuovo Pontefice e la sua spiritualità con mons. Giuseppe Baturi, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, e con Elisabetta Soglio, giornalista responsabile di “Buone Notizie – L’Impresa del bene”, spazio informativo del Corriere della Sera.

Paolo Balduzzi sarà in piazza San Pietro per raccogliere le emozioni e la gioia dei tantissimi fedeli, giunti da ogni parte del mondo per abbracciare Papa Leone.

A seguire, alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica Santa Maria Salome in Veroli.

Alle 12.00 il primo Regina Caeli recitato da Leone XIV dalla Loggia Centrale della Basilica Vaticana.

