RAI 1 * “A SUA IMMAGINE” – 07/09 (9.30) : «I NUOVI SANTI PIER GIORGIO FRASSATI E CARLO ACUTIS, DUE GIOVANI CHE HANNO INCARNATO LA FEDE NEL LORO TEMPO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Due giovani, due epoche diverse, un unico Vangelo vissuto nella quotidianità: Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, i due nuovi santi che hanno saputo incarnare la fede nel loro tempo e nei loro ambienti di vita.

A loro è dedicato il nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 7 settembre alle 9.30 su Rai 1.

Nel giorno della loro canonizzazione, Lorena Bianchetti, insieme a don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile, e alla storica Saretta Marotta aiuterà a comprendere la straordinarietà di questi due “santi della porta accanto”, che hanno vissuto sempre con lo sguardo rivolto verso l’alto, senza mai trascurare l’altro.

Pier Giorgio Frassati, nella Torino dei primi anni del Novecento, si è fatto prossimo ai poveri, agli operai, ai malati, impegnandosi in iniziative sociali e di carità.

Carlo Acutis, giovane di oggi, ha saputo unire l’amore per l’Eucaristia con la passione per la tecnologia, mettendo le sue competenze digitali al servizio della fede e dell’evangelizzazione.

Due figure che hanno lasciato un’eredità preziosa sui loro territori e che continuano a ispirare le nuove generazioni.

