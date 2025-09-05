RAI 1 * “A SUA IMMAGINE” – 06/09 (16.10) : «CHIUDE IL TOUR ESTIVO TRA NATURA E SPIRITUALITÀ DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO, PUNTATA SU SANT’AGOSTINO A GENAZZANO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.24 - venerdì 5 settembre 2025

Sabato 6 settembre, alle 16.10 su Rai1, finisce l’estate in giro per l’Italia di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura.

Lorena Bianchetti presenta una selezione delle tappe più significative di questo tour in alcune delle città più belle del Paese. Lo fa con un viaggio attraverso la natura e la bellezza del Parco Nazionale del Circeo, tra le sue caratteristiche dune, il Lago di Paola e la bellezza del litorale tra Sabaudia e San Felice al Circeo.

In questa puntata si ripercorreranno i passi fatti dal programma tra spiritualità, arte, tradizioni e tutte le persone incontrate, vere e proprie perle tenute insieme dal filo della bellezza della natura.

Ospiti della puntata Stefano Donati, direttore del Parco Nazionale del Circeo e don Joseph Nicolas, rettore del Santuario della Madonna della Sorresca.

A Genazzano, a 50 chilometri a Sud Est di Roma, si svolge la terza puntata “Sui passi di Sant’Agostino” de “Le ragioni della speranza” con padre Pasquale Cormio.

Tra il Castello Colonna e il Santuario della Madre del Buon Consiglio, retto dagli agostiniani e visitato da Papa Leone XIV due giorni dopo la sua elezione, si snoda il commento al Vangelo che parla delle tre condizioni necessarie per seguire Gesù.

