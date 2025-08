RAI 1 * “A SUA IMMAGINE” – 01/08 (16.00) : «IL GIUBILEO DEI GIOVANI PORTA FESTA E SPERANZA A ROMA, DIRETTA DA TOR VERGATA CON CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PARTECIPANTI DA 146 PAESI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.06 - venerdì 1 agosto 2025

Il clima di festa, gioia, freschezza, portato a Roma da centinaia di migliaia di giovani giunti da 146 paesi del mondo per il Giubileo dei giovani, l’evento più atteso dell’anno.

Lo racconta in diretta da Tor Vergata “A Sua Immagine”, in onda sabato 2 agosto alle 16 su Rai 1.

Lorena Bianchetti con i suoi ospiti – Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI, e don Riccardo Pincerato responsabile per la Cei della Pastorale giovanile e vari giovani partecipanti al Giubileo – vivrà l’attesa della veglia con Papa Leone XIV e affronterà i temi della speranza, delle prospettive per il futuro, della fede e della realtà delle nuove generazioni.

Il Giubileo dei giovani sarà documentato nei servizi filmati con le esperienze di prossimità, i cammini giubilari, l’attraversamento della Porta Santa per raccontare il filo rosso di un entusiasmo contagioso.

Per “Le Ragioni della Speranza” prosegue il viaggio in bici verso Roma di don Giordano Goccini e dei suoi ragazzi, che percorrono la Via Francigena come pellegrini di speranza.

La meta è Bolsena.

Con una guida della città, si percorre il cammino che tutti i pellegrini fin dal Medioevo hanno fatto: dal bellissimo lago, attraverso la Porta Fiorentina, fino alla Collegiata di Santa Cristina, che si sviluppa nel luogo della sepoltura della Martire Cristina.

Nella pagina del Vangelo di questa domenica Gesù dice chiaramente che la vita non dipende dai beni accumulati.

E allora vale la pena spenderla con lo sguardo rivolto a tutto ciò che rende l’uomo veramente umano.

