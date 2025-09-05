RAI 1 * “1MATTINA NEWS” – 08/09 (6.00) : «DEBUTTA IL NUOVO PROGRAMMA DI INFORMAZIONE DELLA DIREZIONE INTRATTENIMENTO DAY TIME, ATTUALITÀ E CRONACA DAL MONDO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.36 - venerdì 5 settembre 2025

Da lunedì 8 settembre arriva su Rai 1 l’informazione di ‘1mattina News’, il nuovo programma della direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con il TG1.

Maria Soave e Tiberio Timperi, a partire dalle 6.00, daranno il buongiorno agli italiani in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra. L’appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.

Al centro di ‘1mattina news’ ci saranno le notizie del giorno e l’attualità in tempo reale: dai fatti italiani a ciò che accade nel resto del mondo, dalla cronaca allo sport, dalla cultura allo spettacolo.

Un modo veloce, chiaro e autorevole per informare e per aggiornare, grazie a ospiti in studio, collegamenti con gli inviati del Tg1 e i corrispondenti Rai, interviste a grandi personaggi e protagonisti della cronaca.

