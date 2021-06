RADIO 1 – “ UN GIORNO DA PECORA “ * SALVINI: « FINE COPRIFUOCO IN MOLTE REGIONI? SONO MOLTO CONTENTO »

Da stanotte non c’è più coprifuoco in molte regioni? “Bello, sono contento, ieri sera ero a Firenze a fare due passi, una ragazza si è avvicinata e mi ha detto ‘grazie’, lo ha detto a me immagino per estenderlo a tutti coloro che hanno operato per un ritorno alla vita”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il leader della Lega Matteo Salvini. Lei è un nottambulo? “No, per nulla. Di solito vado a letto verso mezzanotte, al massimo ogni tanto provo a mettere la sveglia alle 3 per vedere l’NBA in diretta ma non ci riesco quasi mai”. Per chi fa il tifo? “Fin da quando sono bambino tifo per i Los Angeles Lakers”, ha detto Salvini a Rai Radio1.