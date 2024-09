PAT * “RIUSO DEL SOFTWARE“: «UN’OPPORTUNITÀ PER MIGLIORARE I SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PROGRAMMA QUATTRO I SEMINARI»

08.03 - giovedì 19 settembre 2024

Dal riuso del software al riuso delle idee.In arrivo 4 seminari per approfondire i temi dell’Agenda digitale territoriale. Diffondere la cultura del riuso al fine di perseguire l’interesse pubblico attraverso pratiche e modelli organizzativi ottimizzati e orientati alla qualità. Partendo da questa considerazione, con l’intento di sviluppare un networking tra gli Enti del territorio, la Provincia autonoma di Trento, con TSM – Trentino School of Management, nell’ambito del progetto Bandiera “Digitalizzazione della pubblica amministrazione della Provincia autonoma di Trento” propone una serie di eventi di approfondimento sui temi del riuso del software, delle community e dell’analisi comparativa.

Il progetto Bandiera mira, da un lato a cogliere le opportunità del PNRR nell’ambito della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, dall’altro a innescare un’accelerazione di cambiamento e di innovazione sui temi dell’Agenda digitale territoriale. Questa iniziativa sulla cultura del riuso, partita lo scorso 6 giugno con un evento che ha coinvolto circa 70 professionisti di enti pubblici e privati del territorio trentino, prosegue ora con un percorso multidisciplinare a tappe orientato alla crescita delle competenze digitali sul tema del riuso.

A partire dal 26 settembre e durante il mese di ottobre (3 ottobre, 10 ottobre, 17 ottobre) sono in programma quattro appuntamenti – strutturati in forma di webinar – che toccheranno argomenti trasversali e di diversi ambiti disciplinari per stimolare il confronto sui temi dell’innovazione e attuare concretamente azioni di disseminazione sul tema del riuso. I webinar si trasformeranno in occasioni preziose per raccogliere dubbi, perplessità, spunti e approfondimenti che costituiranno poi il punto di partenza per una giornata – organizzata in forma laboratoriale – in cui affrontare le tematiche proposte in modo più ampio. Nella giornata dell’11 novembre, infatti, si riuniranno in presenza i tavoli di lavoro per approfondire i temi specifici emersi e selezionati secondo criteri di impatto e di interesse.

Più nello specifico, i quattro webinar riguarderanno i seguenti temi:

– il partenariato per l’innovazione e il riuso del software: insieme per innovare (26 settembre)

– il riuso collaborativo: modelli organizzativi ed economie di scala (3 ottobre)

– l’importanza della qualità del software nel riuso: sviluppare a regola d’arte (10 ottobre)

– decidere consapevolmente: metodologie e strumenti per confrontare alternative software (17 ottobre).

Il percorso non è rivolto solamente a esperti tecnici e giuridici in ambito ICT, ma anche a funzionari, dirigenti e amministratori che nella loro esperienza quotidiana si trovano ad interagire con software (sistemi informatici) che li supportano nella gestione dei processi di loro dominio e per fornire strumenti utili ad affrontare consapevolmente eventuali progetti di sostituzione o rifacimento dei sistemi che utilizzano quotidianamente.

