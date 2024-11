MEDIASET * “TGCOM24”: «INTELLIGENZE ARTIFICIALI, NUOVO APPUNTAMENTO SABATO 9/11 (ORE 17.00)»

11.28 - venerdì 8 novembre 2024

In un’era in cui l’intelligenza artificiale sta plasmando il nostro futuro, su TGCom24 torna la rubrica settimanale dal titolo “Intelligenze Artificiali – Luci e Ombre”.

Nuovo appuntamento, sabato 9 novembre, alle ore 17.00, con la conduzione di Matteo Flora, il noto esperto in strategie digitali, imprenditore e docente.

Ogni episodio vedrà una conversazione tra Matteo e un ospite professionista, conosciuto ed affermato nel suo settore. Gli ospiti saranno fondamentali per fornire una prospettiva autentica e unica su come l’Intelligenza Artificiale potrebbe trasformare la loro professione. La struttura bipartita di ogni puntata in luci e ombre offrirà una comprensione a 360 gradi dell’intelligenza artificiale: un’analisi delle opportunità e dei potenziali benefici dell’AI, seguita da un’esplorazione critica dei rischi e delle questioni etiche.

Ospite del nuovo appuntamento: Cathy La Torre, Avvocata e Attivista.

Con “Intelligenze Artificiali”, TGCom24 offre una visione del futuro attraverso le lenti delle professioni di oggi, dove il futuro incontra il presente in un dialogo ancora più stimolante e illuminante.