MEDIASET – RETEQUATTRO * “ZONA BIANCA”: «L’OFFENSIVA DI DONALD TRUMP SULL’EUROPA E L’AUMENTO DEI CASI DI TRUFFE»

15.51 - sabato 22 febbraio 2025

Domani, domenica 23 febbraio, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro, spazio a un’analisi delle conseguenze dell’offensiva del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti dell’Europa, accusata di aver fallito nel raggiungimento di una pace nel conflitto russo-ucraino e per questo esclusa dalle trattative tra USA e Russia.

Un focus poi sulle truffe, i cui casi sono in preoccupante aumento per via dell’uso dell’intelligenza artificiale.

Infine, la trasmissione tornerà ad occuparsi dei Testimoni di Geova, con un nuovo capitolo dell’inchiesta che ha generato un ampio dibattito.