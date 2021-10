MEDIASET – RETEQUATTRO * “ ZONA BIANCA “: « IL FACCIA A FACCIA TRA GIULIANO CASTELLINO E UN’INVIATA DELLA TRASMISSIONE, IL GIORNO DEGLI SCONTRI » (LINK VIDEO – RIVEDI)

Ieri sera, mercoledì 13 ottobre, su Retequattro, a “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi, sono andate in onda le immagini video del “faccia a faccia” tra il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e un’inviata della trasmissione, avvenuto sul palco della manifestazione a Roma di sabato 9 ottobre.

Nel corso del confronto, Giuliano Castellino afferma: «Forza Nuova non esiste, questa è una manifestazione del popolo. Forza Nuova sono due anni che non esiste. Sono due anni che noi combattiamo come popolo, come cittadini contro la tirannia sanitaria».

Quando la giornalista gli fa presente che nonostante ci siano tante persone in piazza sono milioni le persone vaccinate e con il green pass , il leader di Forza Nuova parla invece di ricatto del green pass e del lavoro e afferma: «Come mai succede solo in Italia questa cosa? Perché in Italia non si vaccinava nessuno e Draghi lo ha detto chiaramente». Mentre l’inviata cerca di approfondire il tema, Giuliano Castellino – con l’aiuto di Luigi Aronica, detto er Pantera, ex terrorista dei nuclei armati rivoluzionari – l’allontana dal palco, le getta una monetina e dell’acqua addosso e la definisce “maleducata”.

