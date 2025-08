MEDIASET – RETEQUATTRO * “ZONA BIANCA” – 6/8: «LUCA ZAIA OSPITE DI BRINDISI, FOCUS SU TURISMO E POLITICA, CASO SIMONA CINÀ IN EVIDENZA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.01 - martedì 5 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

DOMANI SERA, AL CENTRO DI “ZONA BIANCA”:

* INTERVISTA A LUCA ZAIA

* DA BAGHERIA, IL CASO DI SIMONA CINÀ

Domani, mercoledì 6 agosto, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca” in onda in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi intervista Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. Al centro dell’incontro, i temi dell’attualità: dai dazi alle sfide della politica italiana.

Spazio poi al fenomeno dell’overtourism. Il 75% dei turisti si concentra solo sul 4% del territorio nazionale, trasformando le città in spazi sempre più a misura di visitatore e sempre meno vivibili per i residenti.

A seguire, il caso di Simona Cinà, la ventenne trovata senza vita nella piscina di una villa durante una festa di laurea a Bagheria. In attesa dell’autopsia, gli investigatori cercano di chiarire i punti oscuri della vicenda.

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

(CLICCA QUI)

*

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

(CLICCA QUI)