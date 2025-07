MEDIASET – RETEQUATTRO * “ZONA BIANCA” – 30/07: «TAJANI OSPITE DI BRINDISI, FOCUS SU DAZI USA-UE E VACANZE DEGLI ITALIANI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.01 - martedì 29 luglio 2025

DOMANI SERA, AL CENTRO DI

“ZONA BIANCA”:

* INTERVISTA AD ANTONIO TAJANI

* ACCORDO SUI DAZI: INTESA USA-UE

* VACANZE ESTIVE: SACRIFICI PER GLI ITALIANI CHE VOGLONO PARTIRE

Domani, mercoledì 30 luglio, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca” in onda in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi intervista Antonio Tajani, Vicepremier e Ministro degli Esteri. Tra i temi, l’intesa sui dazi Usa-Ue conclusa il 27 luglio dopo un incontro tra la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente americano Donald Trump. A seguire, il turismo: sempre più italiani si indebitano pur di concedersi una vacanza e scelgono di partire anche con risorse limitate, rinviando altre spese o facendo sacrifici economici per concedersi una pausa.

