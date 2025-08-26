Popular tags: featured 20
Diretta video

MEDIASET – RETEQUATTRO * “ZONA BIANCA” – 27/08: «GUERRA IN UCRAINA E TURISMO ESTIVO / PUTIN E TRUMP E POLEMICHE SUI PREZZI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.02 - martedì 26 agosto 2025

DOMANI SERA AL CENTRO DI
“ZONA BIANCA”:

* LA GUERRA IN UCRAINA
* IL TURISMO ESTIVO, TRA POLEMICHE E CONTRADDIZIONI

Domani, mercoledì 27 agosto, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi tornerà ad occuparsi della guerra in Ucraina.

Donald Trump racconta di aver avuto un nuovo colloquio con Vladimir Putin, definendolo “buono”, e attacca Volodymyr Zelensky, accusandolo di essere “un gran venditore”.

Spazio poi al turismo, tra polemiche e contraddizioni: da una parte le località prese d’assalto e il caro-prezzi che rende le vacanze un privilegio per pochi, dall’altra i comportamenti scorretti di alcuni visitatori che hanno spinto molte amministrazioni locali a introdurre divieti e nuove regole. Grande attenzione anche alla montagna, meta molto gettonata questa estate, ma con costi sempre più elevati.

