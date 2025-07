MEDIASET – RETEQUATTRO * “ZONA BIANCA” – 16/07: «GARLASCO, IL NUOVO DNA SENZA NOME» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.01 - martedì 15 luglio 2025

Domani, mercoledì 16 luglio, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, talk d’approfondimento in onda in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi tornerà sul caso Garlasco, per cercare di analizzare la scena del delitto alla luce di quanto emerso dall’incidente probatorio. Un Dna maschile ignoto è stato trovato all’interno del cavo orale di Chiara Poggi, aprendo alla possibilità di un terzo uomo presente al momento dell’omicidio.

Spazio, poi, ad un focus sulla giustizia. Sembrerebbe crescere, in Italia, una certa sfiducia nel sistema giudiziario, fatto che, di recente, avrebbe portato ad un aumento significativo dei regolamenti di conti fra privati.

