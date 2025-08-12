MEDIASET – RETEQUATTRO * “ZONA BIANCA” – 13/08: «TURISMO IN CRISI ED EMERGENZA GARLASCO, BRINDISI RACCONTA L’ESTATE ITALIANA, 18 ANNI DOPO IL DELITTO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
DOMANI SERA AL CENTRO DI
“ZONA BIANCA”:
* ESTATE 2025: IL DOPPIO VOLTO DEL TURISMO
* CASO GARLASCO: 18 ANNI DOPO IL DELITTO DI CHIARA POGGI
Domani, mercoledì 13 agosto, nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro.
Nel corso della serata, un viaggio tra le contraddizioni dell’estate italiana: da un lato le località prese d’assalto dal turismo di massa con i disagi per residenti e territori, dall’altro il calo delle presenze sulle spiagge tra ombrelloni chiusi e vacanze sempre più inaccessibili per molte famiglie.
Inoltre, un nuovo approfondimento sul caso Garlasco a 18 anni esatti dal delitto di Chiara Poggi, dopo le ultime comunicazioni della Procura di Pavia.
