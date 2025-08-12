Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

MEDIASET – RETEQUATTRO * “ZONA BIANCA” – 13/08: «TURISMO IN CRISI ED EMERGENZA GARLASCO, BRINDISI RACCONTA L’ESTATE ITALIANA, 18 ANNI DOPO IL DELITTO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
12.25 - martedì 12 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

DOMANI SERA AL CENTRO DI
“ZONA BIANCA”:

* ESTATE 2025: IL DOPPIO VOLTO DEL TURISMO
* CASO GARLASCO: 18 ANNI DOPO IL DELITTO DI CHIARA POGGI

Domani, mercoledì 13 agosto, nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro.

Nel corso della serata, un viaggio tra le contraddizioni dell’estate italiana: da un lato le località prese d’assalto dal turismo di massa con i disagi per residenti e territori, dall’altro il calo delle presenze sulle spiagge tra ombrelloni chiusi e vacanze sempre più inaccessibili per molte famiglie.

Inoltre, un nuovo approfondimento sul caso Garlasco a 18 anni esatti dal delitto di Chiara Poggi, dopo le ultime comunicazioni della Procura di Pavia.

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

