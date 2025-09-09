MEDIASET – RETEQUATTRO * “ZONA BIANCA” – 10/09: «GUERRA IN UCRAINA, TRUMP E PUTIN AL CENTRO DEL DIBATTITO, BRINDISI SVELA GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.25 - martedì 9 settembre 2025

DOMANI SERA AL CENTRO DI

“ZONA BIANCA”:

* LA GUERRA IN UCRAINA

* IL CASO GARLASCO

* TURISMO: PREZZI ALLE STELLE

Domani, mercoledì 10 settembre, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi tornerà ad occuparsi della guerra in Ucraina.

Donald Trump ha affermato di non essere contento di quello che sta accadendo e ha annunciato che parlerà con Putin. Intanto Mosca ha colpito Kiev e ha accusato l’Ucraina di atti terroristici a Donetsk.

Spazio poi al caso Garlasco. Nell’ambito delle nuove indagini che vedono come unico indagato Andrea Sempio, la Procura di Milano ha nominato un nuovo consulente con l’incarico di fornire una valutazione più ampia sugli elementi raccolti sul luogo del delitto e sull’autopsia di Chiara Poggi.

Infine, il turismo: prezzi alle stelle e comportamenti scorretti continuano ad alimentare le polemiche. Da risorsa, il turismo rischia di trasformarsi in una minaccia per i residenti delle località colpite da overtourism, e perfino un danno per il nostro patrimonio culturale e ambientale.

