Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

MEDIASET – RETEQUATTRO * “ZONA BIANCA” – 10/09: «GUERRA IN UCRAINA, TRUMP E PUTIN AL CENTRO DEL DIBATTITO, BRINDISI SVELA GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.25 - martedì 9 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

DOMANI SERA AL CENTRO DI

“ZONA BIANCA”:
* LA GUERRA IN UCRAINA
* IL CASO GARLASCO
* TURISMO: PREZZI ALLE STELLE

Domani, mercoledì 10 settembre, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi tornerà ad occuparsi della guerra in Ucraina.

Donald Trump ha affermato di non essere contento di quello che sta accadendo e ha annunciato che parlerà con Putin. Intanto Mosca ha colpito Kiev e ha accusato l’Ucraina di atti terroristici a Donetsk.

Spazio poi al caso Garlasco. Nell’ambito delle nuove indagini che vedono come unico indagato Andrea Sempio, la Procura di Milano ha nominato un nuovo consulente con l’incarico di fornire una valutazione più ampia sugli elementi raccolti sul luogo del delitto e sull’autopsia di Chiara Poggi.

Infine, il turismo: prezzi alle stelle e comportamenti scorretti continuano ad alimentare le polemiche. Da risorsa, il turismo rischia di trasformarsi in una minaccia per i residenti delle località colpite da overtourism, e perfino un danno per il nostro patrimonio culturale e ambientale.

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING
(CLICCA QUI)

/

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING
(CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.