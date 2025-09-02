Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

MEDIASET – RETEQUATTRO * “ZONA BIANCA” – 03/09: «TRUMP: LA PACE È ANCORA LONTANA? UNA NUOVA PAGINA SUL CASO GARLASCO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.02 - martedì 2 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
DOMANI SERA AL CENTRO DI
“ZONA BIANCA”:

* DONALD TRUMP: LA PACE È ANCORA LONTANA?
* UNA NUOVA PAGINA SUL CASO GARLASCO
* VACANZE ESTIVE TRA TURISMO “CAFONE” E RINCARI

Domani, mercoledì 3 settembre, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro, ampio spazio verrà dedicato ai conflitti in corso in Ucraina e a Gaza con un focus sull’influenza del Presidente americano Donald Trump in questi scenari aperti.

Nel corso della serata, una nuova pagina sul caso Garlasco per approfondire tutte le nuove evidenze investigative.

Infine, un approfondimento sulle vacanze estive tra turismo “cafone” e rincari che hanno messo in difficoltà molte famiglie.

