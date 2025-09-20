MEDIASET – RETEQUATTRO * “TG4 CASH” – 21/09: «ECONOMIA A PORTATA DI CITTADINO, MARCO ONNEMBO SPIEGA LA FINANZA QUOTIDIANA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.01 - sabato 20 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In un’epoca in cui l’economia quotidiana influenza le scelte di ciascuno di noi, il TG4 presenta una nuova rubrica settimanale dal titolo “TG4 CASH”. In onda ogni domenica, in coda all’edizione delle ore 12, il nuovo spazio d’informazione economica vuole offrire uno sguardo chiaro e concreto sui temi che incidono direttamente sulle tasche degli italiani.

Condotta e curata dal giornalista Marco Onnembo, la rubrica nasce con l’obiettivo di trasformare concetti complessi in risposte semplici e utili. Non è soltanto un approfondimento economico, ma uno strumento per orientarsi meglio nelle proprie scelte quotidiane.

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

(CLICCA QUI)

/

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

(CLICCA QUI)