MEDIASET – RETEQUATTRO * “SUPER PARTES“: «APPROFONDIMENTO SU DISABILITÀ / LISTA RAZZE CANI PERICOLOSI / ROTTAMAZIONE CARTELLE (23/2 – 7.30)»

14.06 - sabato 22 febbraio 2025

Domenica 23 febbraio, alle ore 7.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con «Super Partes», condotto da Safiria Leccese.

Un’edizione di successo, l’attuale – la puntata di sabato 15 febbraio, su Canale 5, ha raggiunto una media del 7.8% di share con un picco del 9.4% -, premiata anche da una nuova scenografia, declinata in un mix di elementi classici e istituzionali, combinati ad altri più contemporanei e quasi virtuali.

Un’ambientazione tra tradizione, storia e innovazione, che corrisponde allo sguardo preciso e puntuale sul futuro della politica, della storica rubrica in onda a weekend alterni, la domenica alle ore 7:30 su Retequattro e il sabato successivo alle ore 10:15 su Canale 5.

Sulla scia della cronaca delle ultime settimane, l’approfondimento prevede:

Ospite, in studio, la prima firmataria della proposta di legge per stilare anche in Italia la lista delle razze dei cani pericolosi;

22milioni di italiani combattono ogni giorno con la propria o altrui disabilità: focus sulla proposta di legge per il riconoscimento giuridico dei care giver;

Rottamazione delle cartelle: analisi della proposta per dilungare i tempi utili a mettersi in regola con il fisco.