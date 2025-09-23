MEDIASET – RETEQUATTRO * “REALPOLITIK” – 24/09: «CONTE E LANDINI PROTAGONISTI, FOCUS SUL CLIMA POLITICO, INTERVISTA ESCLUSIVA DI LABATE SCONTRI E PROTESTE INFIAMMANO IL DIBATTITO NAZIONALE, LE VOCI DEI LEADER» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.40 - martedì 23 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

DOMANI SERA NEL NUOVO APPUNTAMENTO CON

“REALPOLITIK”:

TOMMASO LABATE INTERVISTA GIUSEPPE CONTE E MAURIZIO LANDINI

Un’intervista al leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte e un faccia a faccia con il Segretario Generale della Cgil Maurizio Landini saranno al centro del nuovo appuntamento di domani, mercoledì 24 settembre, con “Realpolitik”, il programma di approfondimento politico targato Videonews, condotto da Tommaso Labate in prima serata su Retequattro.

Nel corso della serata, inoltre, una pagina sul clima d’odio che sta segnando le ultime settimane e sulle recenti proteste che hanno infiammato le città italiane.

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

(CLICCA QUI)

/

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

(CLICCA QUI)