MEDIASET – RETEQUATTRO * “REALPOLITIK” – 17/09: «TOMMASO LABATE OSPITA DE LUCA E VELTRONI, FOCUS SU GAZA E SCONTRI POLITICI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

DOMANI SERA NEL PRIMO APPUNTAMENTO CON

“REALPOLITIK”

CONDOTTO DA TOMMASO LABATE:

* ISRAELE ENTRA A GAZA

* RUSSIA E NATO SULL’ORLO DEL CONFLITTO

* L’ESCALATION DELLA VIOLENZA POLITICA

TRA GLI OSPITI:

VINCENZO DE LUCA, WALTER VELTRONI

E VIRGINIA RAGGI

Domani, mercoledì 17 settembre, primo appuntamento con “Realpolitik”, il nuovo programma di approfondimento politico targato Videonews, condotto da Tommaso Labate in prima serata su Retequattro.

Nel corso della serata spazio a diversi faccia a faccia con esponenti del mondo politico: il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e Walter Veltroni.

Focus sulle ultime notizie da Gaza, dopo che l’esercito di Israele è entrato nel cuore della città, e sulla situazione in Ucraina.

Infine, un’analisi sul diffondersi dell’odio e della violenza politica, sotto i riflettori dopo il recente omicidio dell’attivista americano Charlie Kirk.

Tra gli ospiti anche: Virginia Raggi.

