MEDIASET – RETEQUATTRO * “QUARTO GRADO” – 19/09: «OMICIDIO PAGANELLI E CASO RESINOVICH, NUZZI E VIERO INDAGANO, OSPITI D’ECCEZIONE IN STUDIO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Venerdì 19 settembre, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023.

È cominciato il processo nei confronti di Louis Dassilva, imputato per omicidio volontario e pluriaggravato. I tre figli della 78enne sono certi della colpevolezza dell’uomo, mentre la moglie di Dassilva, Valeria, continua a difenderlo e a credere nella sua innocenza.

Al centro della puntata, anche il caso di Lily Resinovich.

L’inchiesta si sta concentrando sulle distrazioni di Sebastiano Visintin: secondo la famiglia, il marito della vittima avrebbe consegnato agli inquirenti il cellulare sbagliato.

Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e il suo pubblico: una community molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì partecipa, in diretta via social, al programma.

