MEDIASET – RETEQUATTRO * “QUARTA REPUBBLICA” – 29/09: «CASO FLOTILLA E SCONTRI POLITICI, PORRO RACCOGLIE VOCI E TESTIMONIANZE, SALLUSTI E CRUCIANI PROTAGONISTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
DOMANI SERA AL CENTRO DI “QUARTA REPUBBLICA”:
* IL CASO FLOTILLA E LO SCONTRO TRA GOVERNO E OPPOSIZIONI
* LE MOBILITAZIONI DI PIAZZA
* CASO GARLASCO: NUOVE INTERCETTAZIONI
Domani sera, lunedì 29 settembre, appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro.
Al centro della puntata, il caso Flotilla, lo scontro tra Governo e opposizioni e le mobilitazioni di piazza, sempre più frequenti.
A seguire, un’ampia pagina sarà dedicata agli sviluppi investigativi sul caso Garlasco, con intercettazioni e documenti inediti.
Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Guido Lutrario, Fausto Biloslavo, Pierfrancesco Majorino, Alessandro Rico, Gianluca Zanella, Massimo Lugli, Simonetta Matone, Alfonso Sabella, Giada Bocellari, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.
