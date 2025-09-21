Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

MEDIASET – RETEQUATTRO * “QUARTA REPUBBLICA” – 22/09: «SCONTRO POLITICO NELLE UNIVERSITÀ, NICOLA PORRO RIUNISCE ESPERTI, CHARLIE KIRK E SICUREZZA URBANA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.01 - domenica 21 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

DOMANI SERA AL CENTRO DI

“QUARTA REPUBBLICA”

* LO SCONTRO POLITICO NELLE UNIVERSITÀ
* L’ADDIO ALL’ATTIVISTA CHARLIE KIRK
* SICUREZZA NELLE CITTÀ: DIBATTITO SULL’USO DEL TASER

Domani sera, lunedì 22 settembre, appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro.

Al centro della puntata, lo scontro politico nelle Università italiane e i funerali dell’attivista Charlie Kirk.

A seguire, il tema della sicurezza: dal dibattito politico sullo stop all’uso del taser, alle tensioni nelle città italiane, alle prese con episodi di violenza talvolta legati a una malagestione dell’immigrazione.

Infine, si ritorna sul caso Garlasco, con le ultime novità investigative.

Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Michela Marzano, Marco Bassani, Giovanna Vitale, Galeazzo Bignami, Alfonso Sabella, Alessandro Rico, Manuel Spadaccini, Hoara Borselli, Piero Sansonetti, Giuseppe Cruciani, Angela Taccia, Gianluca Zanella, Matteo Fabbri, Andrea Ruggieri.

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING
(CLICCA QUI)

/

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING
(CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.