MEDIASET – RETEQUATTRO * “QUARTA REPUBBLICA” – 22/09: «SCONTRO POLITICO NELLE UNIVERSITÀ, NICOLA PORRO RIUNISCE ESPERTI, CHARLIE KIRK E SICUREZZA URBANA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
DOMANI SERA AL CENTRO DI
“QUARTA REPUBBLICA”
* LO SCONTRO POLITICO NELLE UNIVERSITÀ
* L’ADDIO ALL’ATTIVISTA CHARLIE KIRK
* SICUREZZA NELLE CITTÀ: DIBATTITO SULL’USO DEL TASER
Domani sera, lunedì 22 settembre, appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro.
Al centro della puntata, lo scontro politico nelle Università italiane e i funerali dell’attivista Charlie Kirk.
A seguire, il tema della sicurezza: dal dibattito politico sullo stop all’uso del taser, alle tensioni nelle città italiane, alle prese con episodi di violenza talvolta legati a una malagestione dell’immigrazione.
Infine, si ritorna sul caso Garlasco, con le ultime novità investigative.
Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Michela Marzano, Marco Bassani, Giovanna Vitale, Galeazzo Bignami, Alfonso Sabella, Alessandro Rico, Manuel Spadaccini, Hoara Borselli, Piero Sansonetti, Giuseppe Cruciani, Angela Taccia, Gianluca Zanella, Matteo Fabbri, Andrea Ruggieri.
