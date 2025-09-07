MEDIASET – RETEQUATTRO * “QUARTA REPUBBLICA” – 08/09: «PORRO SVELA IL MERCATO NERO DEI VIDEO PRIVATI RUBATI, L’INCHIESTA CHOC SUI SITI ILLEGALI DI SPIONAGGIO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.45 - domenica 7 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

PROSEGUE L’APPROFONDIMENTO DI “QUARTA REPUBBLICA” SUL BUSINESS DEI VIDEO RUBATI ATTRAVERSO TELECAMERE PRIVATE

L’INCHIESTA SVELA UNA VERA E PROPRIA COMPRAVENDITA: TARiffe, abbonamenti e lotterie per accedere alla vita altrui

Continua l’inchiesta di “Quarta Repubblica” – il programma condotto da Nicola Porro, in onda domani sera, lunedì 8 settembre, su Retequattro in prima serata – sui video rubati dalle telecamere di videosorveglianza: la trasmissione, insieme al team di esperti informatici, ha trovato gli archivi segreti del web dove sono nascoste decine di migliaia di video rubati.

La scorsa settimana, grazie alla collaborazione di un gruppo di esperti di cybersicurezza della società Yarix, è stata rivelata l’esistenza di un sito che pubblica video intimi trafugati dalle mura domestiche di persone ignare. I contenuti vengono poi condivisi online, offrendo anche la possibilità di acquistare l’accesso alle telecamere per spiare in diretta le vittime inconsapevoli.

L’approfondimento continua e questa settimana sono emersi nuovi siti che offrono servizi simili, ma con contenuti ancora più estremi. I video vengono rubati da telecamere domestiche, studi medici, centri estetici, spogliatoi, stanza d’albergo e persino camerette di bambini. Il team di esperti è riuscito a infiltrarsi nelle chat private degli amministratori dei siti risalendo fino quelli che sembrano essere gli archivi centrali dove vengono raccolte decine di miglia di video provenienti da tutto il mondo. Si tratta di un vero e proprio mercato clandestino con tanto di tariffe, abbonamenti e persino lotterie.

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

(CLICCA QUI)

*

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

(CLICCA QUI)