MEDIASET – RETEQUATTRO * “QUARTA REPUBBLICA” – 08/09: «PORRO INTERVISTERÀ IL MINISTRO PIANTEDOSI / INCHIESTA SUI VIDEO RUBATI, CYBERCRIMINALI IN AULA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

DOMANI SERA A “QUARTA REPUBBLICA”
NICOLA PORRO INTERVISTA IL MINISTRO DEGLI INTERNI MATTEO PIANTEDOSI
PROSEGUE L’INCHIESTA SUL MERCATO DEI VIDEO RUBATI DA TELECAMERE PRIVATE
Domani sera, lunedì 8 settembre, nell’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro, un’intervista al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi sulla più stretta attualità e in particolare, il tema della sicurezza.
Al centro della puntata, un nuovo capitolo dell’inchiesta sul mercato dei video rubati attraverso telecamere di videosorveglianza private. E ancora, un’indagine su un canale online dove si tengono veri e propri corsi per aspiranti cybercriminali.
Infine, si ritorna sul delitto di Garlasco, con le ultime novità investigative.
