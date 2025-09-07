Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

MEDIASET – RETEQUATTRO * “QUARTA REPUBBLICA” – 08/09: «PORRO INTERVISTERÀ IL MINISTRO PIANTEDOSI / INCHIESTA SUI VIDEO RUBATI, CYBERCRIMINALI IN AULA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.01 - domenica 7 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

DOMANI SERA A “QUARTA REPUBBLICA”

NICOLA PORRO INTERVISTA IL MINISTRO DEGLI INTERNI MATTEO PIANTEDOSI

PROSEGUE L’INCHIESTA SUL MERCATO DEI VIDEO RUBATI DA TELECAMERE PRIVATE

Domani sera, lunedì 8 settembre, nell’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro, un’intervista al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi sulla più stretta attualità e in particolare, il tema della sicurezza.

Al centro della puntata, un nuovo capitolo dell’inchiesta sul mercato dei video rubati attraverso telecamere di videosorveglianza private. E ancora, un’indagine su un canale online dove si tengono veri e propri corsi per aspiranti cybercriminali.

Infine, si ritorna sul delitto di Garlasco, con le ultime novità investigative.

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING
(CLICCA QUI)

*

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING
(CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.