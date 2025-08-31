MEDIASET – RETEQUATTRO * “QUARTA REPUBBLICA” – 01/09: «INTERVISTA A CROSETTO /GUERRA IN UCRAINA / DATI SENSIBILI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
NEL PRIMO APPUNTAMENTO STAGIONALE DI “QUARTA REPUBBLICA” CONDOTTO DA NICOLA PORRO:
* UN’INTERVISTA AL MINISTRO DELLA DIFESA GUIDO CROSETTO
* UN’INCHIESTA SUL MERCATO DI DATI SENSIBILI
* UN REPORTAGE LUNGO LA LINEA DEL FRONTE NEL DONBASS
Domani sera, lunedì 1° settembre, torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro.
Al centro della puntata, l’intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto sui principali dossier del governo. A seguire, una lunga pagina di politica con le elezioni regionali.
Tra i temi, un focus sul mercato di dati sensibili e immagini private: grazie a un’inchiesta esclusiva di Quarta Repubblica è stata scoperta una piattaforma online che vendeva filmati privati di famiglie italiane, rubati dalle telecamere di sorveglianza.
E ancora, un reportage lungo la linea del fronte in Ucraina, nel Donbass, per raccontare la guerra dei droni, tra accerchiate dell’esercito russo e bombardamenti.
Infine, si torna sul caso Garlasco, con le ultime novità investigative.
Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Carlo Calenda, Roberto Occhiuto, Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, Ilaria Proietti, Alex Orlowski, Alessandra Moretti, Hoara Borselli, Camillo Langone, Gianluca Zanella, Barbara Palombelli, Andrea Ruggieri, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani.
