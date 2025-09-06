MEDIASET – RETEQUATTRO * “FUORI DAL CORO” – 07/09: «MARIO GIORDANO INDAGA SUL RACKET DELLE CASE OCCUPATE, OSPITE MARCELLO FOA, LE INCHIESTE DI ROMA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.01 - sabato 6 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

DOMANI SERA, TORNA MARIO GIORDANO CON “FUORI DAL CORO”:

* IL RACKET DELLE ABITAZIONI OCCUPATE E IL RUOLO DEI MOVIMENTI PER I DIRITTI ALLA CASA

* LE FALLE NEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

* I BORSEGGIATORI IMPUNITI NELLA METROPOLITANA DI ROMA

Domani, domenica 7 settembre, nel primo appuntamento stagionale con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano, darà spazio a un’inchiesta sul racket delle abitazioni popolari nella Capitale. È la procura di Roma a indagare per estorsione i leader dei movimenti per i diritti alla casa, implicati, pare, nella gestione delle occupazioni abusive.

A seguire, un focus sulle falle nei sistemi di videosorveglianza, utilizzati all’interno di uffici pubblici. Un reportage mostra come sia facile avere accesso a circuiti che dovrebbero essere impenetrabili, sottraendo loro immagini che potrebbero poi essere rivendute online.

E ancora, un approfondimento sui borseggiatori e le borseggiatrici della metropolitana di Roma che, sebbene in alcuni casi siano ormai noti, continuano a restare impuniti e a delinquere.

Tra gli ospiti di Mario Giordano, Marcello Foa.

