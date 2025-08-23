MEDIASET – RETEQUATTRO * “FREEDOM – OLTRE IL CONFINE“: «AL CENTRO DELLA PUNTATA LA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA (24/8)»

13.14 - sabato 23 agosto 2025

Nuovo appuntamento con «Freedom – Oltre il confine», in onda domenica 24 agosto, in prima serata, su Retequattro. Al centro del programma a cura di Contenuti – Production & Media, la Basilica di San Paolo Fuori le Mura, a Roma, per conoscere la storia dell’Apostolo delle Genti.

L’opera di evangelizzazione di San Paolo ha contribuito in modo significativo, alla crescita e alla diffusione del cristianesimo. Inizialmente noto come Saulo di Tarso, Paolo si convertì alla fede cristiana dopo un’esperienza sulla via di Damasco. Giacobbo entra all’interno della Basilica dove sono visibili i tondi con i volti di tutti i pontefici della storia, elementi che hanno ispirato la profezia di Malachia sull’ultimo Papa. Il viaggio di Freedom alle origini del cristianesimo arriva alla tomba di San Paolo, apostolo le cui lettere, in grado di influenzare profondamente la teologia cristiana, costituiscono una parte importante del Nuovo Testamento.

Tra gli altri reportage: in Toscana, a Monteriggioni, per scoprire il fascino della Carcassonne italiana; in Egitto, alla ricerca della tomba di Alessandro Magno; in studio, per incontrare una vera e propria testimone della storia, Elettra Marconi; un’inchiesta sulle forze che uniscono le anime gemelle; in Grecia, per ripercorrere le più importanti tappe della sua storia.

«Freedom» è un programma di e con Roberto Giacobbo. Capo progetto, Irene Bellini; scritto con Massimo Fraticelli e Michele Rossi; regia, Camillo Cutolo. Per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, con produzione esecutiva di Monica Paroletti.