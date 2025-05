MEDIASET – RETEQUATTRO * “DRITTO E ROVESCIO”: «DEL DEBBIO INTERVISTERÀ IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO ZAIA (1/5)»

11.31 - giovedì 1 maggio 2025

Domani, giovedì 1° maggio, nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, il talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervisterà il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia per un punto sull’attualità: dall’imminente inizio del Conclave allo scontro sui dazi, fino a un focus sulla situazione economica italiana.

A seguire, partendo dalla Festa dei Lavoratori, si torna a discutere di disuguaglianze sociali nel nostro Paese, diviso tra chi può accedere a beni di lusso e chi, invece, che non può permettersi le spese minime.

E ancora, l’attesa per l’inizio del Conclave, previsto il prossimo 7 maggio: mentre i Cardinali proseguono gli incontri nelle Congregazioni, il mondo è in attesa di conoscere il successore di Papa Francesco e si interroga su quale sarà il profilo del nuovo pontefice.

Tra gli ospiti anche: Andrea Delmastro Delle Vedove, Simona Malpezzi, Giorgio Cremaschi, Simone Leoni e Diana De Marchi.