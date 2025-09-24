MEDIASET – RETEQUATTRO * “DRITTO E ROVESCIO” – 25/09: «FELTRI ANALIZZA LA CRISI INTERNAZIONALE, GAZA E DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, OSPITE DI DEL DEBBIO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
DOMANI SERA
A “DRITTO E ROVESCIO”
* IL PUNTO DI VISTA DI VITTORIO FELTRI
SULLA SITUAZIONE INTERNAZIONALE
* LE MANIFESTAZIONI PER GAZA IN TUTTA ITALIA
* LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DEGLI ITALIANI
Domani, giovedì 25 settembre, nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio ospiterà Vittorio Feltri per un confronto sui temi più caldi della settimana: dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a cui partecipa il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla posizione dell’America e della NATO nei confronti della Russia, fino alla vicenda della Global Sumud Flotilla.
Spazio poi alla questione di Gaza, analizzata nei suoi molteplici aspetti: quello internazionale, discusso all’ONU, e quello italiano, legato alle manifestazioni e agli scontri di piazza.
Nel corso della serata, un reportage dalla base militare NATO in Estonia, per approfondire il tema degli sconfinamenti russi in territorio alleato, che accrescono il timore di un nuovo conflitto diretto con Mosca.
Non mancheranno i temi economici, con un focus sulle “tasche degli italiani”: famiglie alle prese con le difficoltà quotidiane e il caro-vita che rende sempre più complicato arrivare a fine mese.
Tra gli ospiti anche: Giovanni Donzelli, Angelo Bonelli, Silvia Sardone, Alessandro Zan, Deborah Bergamini, Diana De Marchi.
