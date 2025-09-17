MEDIASET – RETEQUATTRO * “DRITTO E ROVESCIO” – 18/09: «TAJANI OSPITE DI DEL DEBBIO, FOCUS SU GAZA E GUERRA IN UCRAINA, TENSIONI INTERNAZIONALI IN PRIMO PIANO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.31 - mercoledì 17 settembre 2025

DOMANI SERA A “DRITTO E ROVESCIO” PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTA IL VICEPREMIER ANTONIO TAJANI | IN PRIMA SERATA



COMUNICATO STAMPA



IL VICEPREMIER ANTONIO TAJANI

OSPITE DI PAOLO DEL DEBBIO

A “DRITTO E ROVESCIO”



Domani, giovedì 18 settembre, torna l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio.



Ospite della puntata sarà il Vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, protagonista di un ampio confronto sulle due gravi crisi internazionali ancora aperte: da un lato l’invasione di Gaza, dall’altro la guerra di Putin, i cui droni hanno già sconfinato in Europa, alimentando la tensione e il rischio di un confronto diretto con la NATO.



Nel corso della serata si affronterà anche il tema del clima di odio che avvelena la politica e il Paese, un fenomeno che non riguarda solo l’Italia ma anche l’estero, con episodi tragici come l’uccisione negli Stati Uniti dell’attivista Charlie Kirk.



Tra gli ospiti anche: Galeazzo Bignami, Pierfrancesco Majorino, Davide Faraone, Luca Toccalini e Giuliano Granato.



Cologno Monzese, 17 settembre 2025

