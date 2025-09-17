Popular tags:
MEDIASET – RETEQUATTRO * “DRITTO E ROVESCIO” – 18/09: «TAJANI OSPITE DI DEL DEBBIO, FOCUS SU GAZA E GUERRA IN UCRAINA, TENSIONI INTERNAZIONALI IN PRIMO PIANO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.31 - mercoledì 17 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
DOMANI SERA A “DRITTO E ROVESCIO” PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTA IL VICEPREMIER ANTONIO TAJANI | IN PRIMA SERATA\n\nCOMUNICATO STAMPA\n\nIL VICEPREMIER ANTONIO TAJANI\nOSPITE DI PAOLO DEL DEBBIO\nA “DRITTO E ROVESCIO”\n\nDomani, giovedì 18 settembre, torna l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio.\n\nOspite della puntata sarà il Vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, protagonista di un ampio confronto sulle due gravi crisi internazionali ancora aperte: da un lato l’invasione di Gaza, dall’altro la guerra di Putin, i cui droni hanno già sconfinato in Europa, alimentando la tensione e il rischio di un confronto diretto con la NATO.\n\nNel corso della serata si affronterà anche il tema del clima di odio che avvelena la politica e il Paese, un fenomeno che non riguarda solo l’Italia ma anche l’estero, con episodi tragici come l’uccisione negli Stati Uniti dell’attivista Charlie Kirk.\n\nTra gli ospiti anche: Galeazzo Bignami, Pierfrancesco Majorino, Davide Faraone, Luca Toccalini e Giuliano Granato.\n\nCologno Monzese, 17 settembre 2025

