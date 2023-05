MEDIASET – RETEQUATTRO * ” CARLO III – NASCITA DI UN RE “: « GIOVEDÌ 4/5, IL DOCUMENTARIO IN PRIMA VISIONE ASSOLUTA, IN SECONDA SERATA »

11.32 - mercoledì 3 maggio 2023

A poche ore dalla cerimonia di incoronazione, giovedì 4 maggio, in seconda serata, Retequattro propone il documentario in prima visione assoluta «Carlo III – Nascita di un re».

Carlo III, dopo la morte della regina Elisabetta II, poco prima del suo 73esimo compleanno, è diventato il re britannico: il doc ne ripercorre la vita, spesso segnata da alti e bassi.

Da bambino, si dice che Carlo abbia sofferto la rigida educazione in collegio, destinata a prepararlo al ruolo di futuro re. Da adulto, il principe si è impegnato in numerosi enti di beneficenza, in particolare quelli che lavorano con giovani svantaggiati.