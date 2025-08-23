MEDIASET – RETEQUATTRO * “4 DI SERA WEEKEND” – 23/08: «SALVINI OSPITE DI COSTANZA CALABRESE, FOCUS SULL’ATTUALITÀ POLITICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.40 - sabato 23 agosto 2025
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Questa sera, sabato 23 agosto, alle ore 20.30 su Retequattro, nell’appuntamento con “4 di Sera Weekend”, Costanza Calabrese intervista: Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
