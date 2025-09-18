MEDIASET – RETEQUATTRO * “4 DI SERA” – 30/10: «MINACCE IN COMUNE A GENOVA, CHIAROTTI (PD) SI SCUSA, BIANCHI (FDI) ASCOLTA SCONTRO POLITICO RISOLTO CON CONFRONTO TELEVISIVO, IL CONSIGLIERE AMMETTE L’ERRORE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.20 - giovedì 18 settembre 2025

A “4 DI SERA” LE PAROLE DI CLAUDIO CHIAROTTI, CONSIGLIERE DEL PD CHE NELLA SALA ROSSA DEL COMUNE DI GENOVA HA MINACCIATO MANUELA BIANCHI, CAPOGRUPPO DI FDI: «VOGLIO CHE EMERGA CHE HO FATTO UNA cA***TA» «Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Posso dirtelo negli stessi termini in cui lo direi ad una mia amica: ieri ho fatto una ca***ta, però adesso voglio che si smorzino i toni. Lo ha detto anche ieri Meloni al comizio, voglio che si smorzino i toni. Saremo capaci di fare il bene della città, della nostra comunità. Ieri ho fatto un passaggio con la Bianchi, la collega che è stata causa di questa diatriba indecorosa da parte mia. Siamo andati ad una televisione locale e ci siamo ulteriormente chiariti, perché effettivamente mi rendo conto che c’è stato proprio un cortocircuito mio». Queste le parole pronunciate ai microfoni di “4 di Sera” da Claudio Chiarotti, consigliere del Pd che, nella Sala Rossa del Comune di Genova, ha cercato di mettere a tacere Manuela Bianchi, capogruppo di FdI, ricordandole di «Avervi già appesi per i piedi una volta». «Adesso voglio che emerga che ho fatto proprio una ca***ta», ha continuato Chiarotti nel servizio in onda questa sera in access prime-time su Retequattro.

