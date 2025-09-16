MEDIASET – RETEQUATTRO * “10 MINUTI” – 16/09: «MICHELE EMILIANO OSPITE DI PORRO, FOCUS SULLE REGIONALI E TENSIONI DEM» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.20 - martedì 16 settembre 2025
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Questa sera, martedì 16 settembre, alle ore 19.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con “10 Minuti”, il preserale condotto da Nicola Porro dedicato all’approfondimento del fatto del giorno. Con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, un focus sulle regionali e sulle discussioni interne al Partito Democratico.
*
MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING
(CLICCA QUI)
/
MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING
(CLICCA QUI)
Categoria news:TV - RADIO - WEB - PRESS