Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

MEDIASET – RETEQUATTRO * “10 MINUTI” – 15/09: «IN STUDIO IL MINISTRO ZANGRILLO, SCONTRO SULLA FESTA DELL’UNITÀ» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.10 - lunedì 15 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Questa sera, lunedì 15 settembre, alle ore 19.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con “10 Minuti”, il preserale condotto da Nicola Porro dedicato all’approfondimento del fatto del giorno. Sarà ospite Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione, per commentare le recenti contestazioni alla Festa dell’Unità di Torino.

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING
(CLICCA QUI)

/

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING
(CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.