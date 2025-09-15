MEDIASET – RETEQUATTRO * “10 MINUTI” – 15/09: «IN STUDIO IL MINISTRO ZANGRILLO, SCONTRO SULLA FESTA DELL’UNITÀ» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.10 - lunedì 15 settembre 2025
Questa sera, lunedì 15 settembre, alle ore 19.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con “10 Minuti”, il preserale condotto da Nicola Porro dedicato all’approfondimento del fatto del giorno. Sarà ospite Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione, per commentare le recenti contestazioni alla Festa dell’Unità di Torino.
