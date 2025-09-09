MEDIASET – RETEQUATTRO * “10 MINUTI” – 09/09: «MATURITÀ 2026, VALDITARA OSPITE DA NICOLA PORRO, FOCUS SULL’ESAME DI STATO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!
MEDIASET – RETEQUATTRO * "10 MINUTI" – 09/09: «MATURITÀ 2026, VALDITARA OSPITE DA NICOLA PORRO, FOCUS SULL'ESAME DI STATO»

18.15 - martedì 9 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –
///

Questa sera, martedì 9 settembre, alle ore 19.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con "10 Minuti", il preserale condotto da Nicola Porro dedicato all'approfondimento del fatto del giorno. Con il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, un focus sull'esame di Maturità 2026.

