MEDIASET – RETEQUATTRO * “10 MINUTI” – 09/09: «MATURITÀ 2026, VALDITARA OSPITE DA NICOLA PORRO, FOCUS SULL’ESAME DI STATO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.15 - martedì 9 settembre 2025
Questa sera, martedì 9 settembre, alle ore 19.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con “10 Minuti”, il preserale condotto da Nicola Porro dedicato all’approfondimento del fatto del giorno. Con il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, un focus sull’esame di Maturità 2026.
