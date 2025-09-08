Popular tags: featured 20
MEDIASET – RETEQUATTRO * “10 MINUTI” – 08/09: «NICOLA PORRO INTERVISTA MASSOLO, FOCUS SULL’ATTACCO A GERUSALEMME, ANALISI GEOPOLITICA IN DIRETTA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.35 - lunedì 8 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Questa sera, lunedì 8 settembre, alle ore 19.30 su Retequattro, primo appuntamento con “10 Minuti”, il nuovo preserale condotto da Nicola Porro dedicato all’approfondimento del fatto del giorno e che vedrà come ospite l’Ambasciatore Giampiero Massolo per analizzare gli sviluppi dell’attacco terroristico di oggi a Gerusalemme.

