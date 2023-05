MEDIASET – RETE 4 * “ ZONA BIANCA “ « I DOCUMENTI SUL GIALLO DELL’ORSA JJ4 / CAROVITA SU FAMIGLIE E PENSIONATI (14/5)

18.52 - sabato 13 maggio 2023

Domani, domenica 14 maggio, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca” – condotto da Giuseppe Brindisi, in prima serata su Retequattro – reportage e testimonianze della protesta che sta dilagando in tutta Italia degli studenti accampati in tende davanti alle università per manifestare contro i prezzi troppo alti degli affitti.

Nel corso della serata, un focus sugli effetti del carovita sulle famiglie e, in particolar modo, sui pensionati italiani. E ancora, i documenti sul giallo dell’orsa JJ4: secondo una nuova perizia non sarebbe stata lei ad aggredire Andrea Papi, il runner 26enne ucciso in Trentino alcune settimane fa.

Infine, con le testimonianze dei protagonisti in studio, una pagina dedicata alle più recenti provocazioni degli attivisti di “Ultima Generazione”.

“Zona Bianca” tornerà in onda mercoledì 31 maggio su Retequattro.