MEDIASET – RETE 4 * “QUARTO GRADO” – 09/05: «I CASI DI PIERA PAGANELLI E DI LILIANA RESINOVICH»

13.48 - giovedì 8 maggio 2025

Venerdì 9 maggio, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Pierina Paganelli. Gli inquirenti hanno nuovamente sentito Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, che si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Per chi indaga, l’alibi che la donna ha fornito al marito non è attendibile. Intervistata da “Quarto Grado”, la scorsa puntata, Bartolucci ha dichiarato: «Louis è stato incastrato da Manuela».

Nel corso del programma si torna anche sulla vicenda di Lily Resinovich: la frattura alla vertebra, emersa dai rilievi sul corpo della donna, può essere stata provocata mentre ne veniva ricomposto il cadavere? Gli esperti ritengono sia la conseguenza di un’aggressione, avvenuta il giorno della sua scomparsa.

Confermati, gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Si rinnova anche lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e il proprio pubblico: una community molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì partecipa in diretta via social al programma.

