MEDIASET – RETE 4 * “GRACE FOR THE WORLD”: «L’EVENTO MUSICALE PER LA PACE FIRMATO DA ANDREA BOCELLI E PHARRELL WILLIAMS, IL 13/9 ORE 21.40»

11.09 - giovedì 11 settembre 2025

Sabato 13 settembre Piazza San Pietro sarà il cuore di un evento musicale e televisivo di portata mondiale: il concerto per la pace “Grace for the World”, ideato da Andrea Bocelli e Pharrell Williams, andrà in onda su Rete4 dalle 21.40. A guidare il racconto della serata per Mediaset sarà Federica Panicucci. L’appuntamento conclude la terza edizione del “World Meeting on Human Fraternity” e segna l’avvio del Giubileo 2025, riaffermando Roma e il Vaticano come luoghi simbolici di dialogo e fraternità.

Sul palco, insieme a Bocelli e Williams, un cast internazionale con John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, Il Volo, BamBam, Teddy Swims, Jelly Roll, Angélique Kidjo, oltre a 400 coristi provenienti da diversi Paesi, in rappresentanza di culture e tradizioni diverse. A rendere la serata ancora più suggestiva, uno spettacolare show di luci con tremila droni, ispirato agli affreschi della Cappella Sistina. Grazie a Mediaset e a un network internazionale di broadcaster e piattaforme di streaming, lo spettacolo raggiungerà milioni di spettatori in tutto il mondo. Un evento globale che unisce musica, arte e spiritualità, trasmettendo un messaggio universale di pace e fraternità.

